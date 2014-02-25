У Фінляндії спостерігають унікальне природне явище - "крижані квіти"
19:04, 25 лютого 2014Разное
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Дивовижне природне явище - «крижані квіти» - зустрічається в природі досить рідко; для того, щоб вони утворилися потрібен збіг декількох погодних факторів.
Існує два основних способи їх появи. Перший - вода з надмірно вологого повітря конденсується у вигляді кристалів на охолодженій поверхні льоду. Наприклад, точно так само формується іній. Інший спосіб - з солоної води, яка піднімається по порах льоду, що утворюються кристали солі.
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До речі, траплялося, коли такі утворення сягали до 15 см в діаметрі. Вчені вважають, що їх величина залежить від швидкості зміни температури.
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