У Фінляндії спостерігають унікальне природне явище - "крижані квіти"

Існує два основних способи їх появи. Перший - вода з надмірно вологого повітря конденсується у вигляді кристалів на охолодженій поверхні льоду. Наприклад, точно так само формується іній. Інший спосіб - з солоної води, яка піднімається по порах льоду, що утворюються кристали солі.

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До речі, траплялося, коли такі утворення сягали до 15 см в діаметрі. Вчені вважають, що їх величина залежить від швидкості зміни температури.