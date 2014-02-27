У Києві відбудеться 1-й Фестиваль анімаційних та відеофільмів «Безпечна праця - 2014»

Таке рішення затвердив оргкомітет фестивалю

26 лютого 2014 року в Києві відбулося перше засідання оргкомітету Фестивалю анімаційних та відеофільмів «Безпечна праця - 2014». Мета фестивалю - формування культури безпеки праці та профілактики нещасних випадків на виробництві, а також поширення кращого досвіду використання засобів кіно і анімації для збереження життя і здоров'я трудящих. Про це повідомляє сайт «Промислова безпека».

У засіданні взяли участь представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства промислової політики, Держгірпромнагляду, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Федерації профспілок України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні.

Усвідомлюючи важливість захисту життя і здоров'я працюючих, Організаційний комітет прийняв рішення проводити Фестиваль раз на два роки напередодні Всесвітнього Дня охорони праці та зробити додатковий акцент на питаннях профілактики травматизму, промислової та пожежної безпеки на виробництві.

Оргкомітет затвердив Положення про Фестивалі, попередній склад журі, календарний план Фестивалю і типи матеріалів, які приймаються до участі. Після остаточного затвердження вся інформація буде розміщена на сайті журналу «Промислова безпека».

Теги: фестиваль анімаційних та відеофільмів «безпечна праця-2014», Всесвітній День охорони праці, профілактика травматизму, промислова та пожежна безпека