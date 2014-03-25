26 березня 2014 року в Дніпропетровську відбудеться Молодіжна Науково-технічна конференція «Наукова та студентська молодь у вирішенні інноваційних завдань розвитку феросплавного виробництва»

Президія Національної академії наук України вітає та всіляко підтримує проведення Молодіжної науково-технічної конференції «Наукова та студентська молодь у вирішенні інноваційних завдань розвитку феросплавного виробництва». Про це йдеться у листі Президента Національної академії наук України (НАНУ) Бориса Євгеновича Патона, що надійшов на адресу Української асоціації виробників феросплавної та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА).

Нагадаємо, Молодіжна науково-технічна конференція «Наукова та студентська молодь у вирішенні інноваційних завдань розвитку феросплавного виробництва» відбудеться 26 березня 2014 року в Дніпропетровську. Проведення конференції ініційовано «Приватбанком» - головним акціонером провідних вітчизняних феросплавних заводів, а також Українською асоціацією виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції й Національною металургійною академією України (НМетАУ).

Молодіжна науково-технічна конференція «Наукова та студентська молодь у вирішенні інноваційних завдань розвитку феросплавного виробництва» буде проведена на науковій та технічній базі НМетАУ, яка є провідним вищим навчальним закладом України. НМетАУ готує високопрофесійних фахівців за спеціальністю «виробництво феросплавів». Запорукою високого професійного рівня випускників НМетАУ, які успішно працюють на провідних вітчизняних та іноземних феросплавних підприємствах, є всесвітньо відома наукова школа фахівців-електрометалургів, що створив та протягом багатьох десятиріч підтримує на високому рівні видатний вчений, завідувач кафедри електрометалургії НМетАУ, академік НАНУ Михайло Іванович Гасик.

Метою Молодіжної науково-технічної конференції «Наукова та студентська молодь у вирішенні інноваційних завдань розвитку феросплавного виробництва» є дієве залучення до активної участі в науковій творчості, в міжнародних й українських феросплавних конференціях, молодих вчених, дослідників, заводських молодих фахівців та студентів, які проходять навчання по електрометалургійних спеціальностях в вищих навчальних закладах України (за спеціальностями - електрометалургія сталі і феросплавів, електротермія, металургія кольорових металів і сплавів).

В своєму вітанні Президент НАНУ Б.Є.Патон зазначив, що конференція, «це - широке поле діяльності для молодих науковців та заводських фахівців, студентів, аспірантів, які вирішили пов’язати своє життя із вогневою професією металурга».

Молодіжна науково-технічна конференція «Наукова та студентська молодь у вирішенні інноваційних завдань розвитку феросплавного виробництва» є заходом, що передує проведенню Міжнародного феросплавного конгресу ІНФАКОН-14 (INFACON-14), право проведення якого у 2015 році у м. Києві УкрФА виборола під час проведення Конгресу ІНФАКОН-13 (INFACON-13) у м. Алмати в червні 2013 року.

Ініціатива щодо проведення Молодіжної науково-технічної конференції «Наукова та студентська молодь у вирішенні інноваційних завдань розвитку феросплавного виробництва» була розглянута на Робочій зустрічі членів Міжнародного комітету з проведення Конгресів ІНФАКОН у м. Брюсселі 24-25 жовтня 2013 року та повністю схвалена.

Молодіжна науково-технічна конференція «Наукова та студентська молодь у вирішенні інноваційних завдань розвитку феросплавного виробництва» пройде на високому науковому та організаційному рівнях, відіграє серйозну роль у залученні молоді до наукової творчості з феросплавної проблематики.