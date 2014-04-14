Донецькі єпископи УПЦ МП закликали жителів регіону не допустити кровопролиття

Митрополит Донецький і Маріупольський Української православної церкви Московського патріархату Іларіон (Шукало) і архієпископ Горлівський і Слов`янський Митрофан (Нікітін) звернулися до жителів регіону із закликом до спокою і розсудливості, умінню знайти компроміс у дні громадського протистояння у регіоні.

Відповідні заяви розміщені на офіційних сайтах єпархій УПЦ МП.

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У своєму зверненні єпископи висловлюють співчуття постраждалим та їх сім`ям у зв`язку з аварією 11 квітня на шахті імені Скочинського в Донецьку, і звертають увагу на останні події в Донецькій області.

”Те, що відбувається у Донбасі, хвилює всю Україну. Як архіпастир закликаю усіх людей доброї волі - цінуйте життя, бережіть здоров`я, проявляйте турботу про тих, хто її потребує”, - зазначається у зверненні митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона.

”Терпіння, витримка, уміння знайти компроміс – ось справжній донбасівський характер. У нашому багатонаціональному краю ми завжди знаходили спільну мову і взаєморозуміння”, - відзначив митрополит.

Владика Іларіон нагадав про те, що ”попереду – Страсний тиждень, час спогадів про останні дні земного життя Христа Спасителя”.

”Давайте ж гідно проведемо ці дні у соборній молитві, причастімося Святих Христових Таїнств, поклонімося Плащаниці Спасителя і зустрінемо Світле Христове Воскресіння!”, - закликав митрополит.

У свою чергу, архієпископ Горлівський і Слов`янський Митрофан відзначив, що ”сьогодні регіон переживає один з найскладніших періодів своєї новітньої історії”, “Донбас опинився в центрі протистояння ряду політичних сил. Сумним підсумком цього протистояння стало те, що люди готові зі зброєю в руках вирішувати політичні проблеми і стріляти один в одного”.

У ці дні архієпископ закликав жителів регіону до спокою і розсудливості.

”Не дозволяйте пропаганді перетворити ваших вчорашніх сусідів на ваших ворогів. Пройде час, труднощі забудуться, а ненависть і ворожнеча залишаться і отруюватимуть життя ще дуже довго”, - говорить архієпископ Митрофан.

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“Давайте докладемо усіх зусиль, щоб не допустити кровопролиття на нашій землі. У нас багато проблем, але їх можна і потрібно вирішувати мирним шляхом. Давайте проведемо ці святі дні у молитві про мир, а не у стані війни один з одним, і зустрінемо світле Христове Воскресіння у любові і згоді”, - закликав владика.

Як повідомляв УНІАН, у ці вихідні, 12-13 квітня, озброєні російські бойовики почали провокувати зіткнення на сході України.