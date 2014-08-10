У центральних областях сьогодні очікуються грози і град

12:45, 10 серпня 2014
Разное
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У центральних, Сумській і Чернігівській областях сьогодні очікуються грози і град.

Фото: УНИАН

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов сьогодні в центральних, Сумській і Чернігівській областях.

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Як йдеться в повідомленні прес-служби відомства, "вдень у центральних, Сумській і Чернігівській областях очікуються грози, град і шквали вітру до 15-20 м/с".

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