10-13 вересня виставка-ярмарок "Сезон ОСІНЬ" в Київському Палаці Спорту
Виставки-ярмарки в Київському Палаці Спорту давно популярні серед киян. Саме тут є можливість вибору. На виставці немає товарів невиправдано дорогих "брендів", але завжди є можливість порадувати себе і своїх близьких обновами. Дні роботи виставки - з середи по суботу включно - дають можливість прийти на виставку кілька разів: і в будній, і у вихідний день всією сім'єю.
Асортимент представлених на ярмарку товарів різноманітний:
чоловічий, жіночий та дитячий одяг;
сезонне взуття;
недорогі і вишукані чоловічі та жіночі класичні костюми;
куртки і пальта;
шкіряні і хутряні вироби;
дитячий одяг та взуття;
шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці тощо)
сезонні головні убори;
трикотаж;
постільна білизна, домашній текстиль;
парфумерія;
косметика;
біжутерія;
велика кількість різноманітних дрібниць для дому.
Жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужі до моделей суконь і костюмів, представлених українськими виробниками.
Не забуті на виставці і чоловіки: класичні і спортивні костюми, сорочки, краватки, трикотаж, нижня білизна українського, польського, турецького виробництва.
На виставці-ярмарку великий вибір сезонного взуття - новинки осінніх колекцій, а також розпродаж взуття літнього сезону.
Відкривають сезон роботи на виставках виробники шкіряних та хутряних виробів.
Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.
У ці ж дні на відкритому майданчику перед Палацом Спорту працює виставка «Зелений ярмарок».
Перелічити асортимент представлених на виставці-ярмарку товарів складно. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут щось особливе - для себе. Приходьте і переконайтеся в цьому самі.
Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
Детальна інформація за телефонами: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70