10-13 вересня виставка-ярмарок "Сезон ОСІНЬ" в Київському Палаці Спорту

Виставки-ярмарки в Київському Палаці Спорту давно популярні серед киян. Саме тут є можливість вибору. На виставці немає товарів невиправдано дорогих "брендів", але завжди є можливість порадувати себе і своїх близьких обновами. Дні роботи виставки - з середи по суботу включно - дають можливість прийти на виставку кілька разів: і в будній, і у вихідний день всією сім'єю.

Асортимент представлених на ярмарку товарів різноманітний:

чоловічий, жіночий та дитячий одяг;

сезонне взуття;

недорогі і вишукані чоловічі та жіночі класичні костюми;

куртки і пальта;

шкіряні і хутряні вироби;

дитячий одяг та взуття;

шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці тощо)

сезонні головні убори;

трикотаж;

постільна білизна, домашній текстиль;

парфумерія;

косметика;

біжутерія;

велика кількість різноманітних дрібниць для дому.

Жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужі до моделей суконь і костюмів, представлених українськими виробниками.

Не забуті на виставці і чоловіки: класичні і спортивні костюми, сорочки, краватки, трикотаж, нижня білизна українського, польського, турецького виробництва.

На виставці-ярмарку великий вибір сезонного взуття - новинки осінніх колекцій, а також розпродаж взуття літнього сезону.

Відкривають сезон роботи на виставках виробники шкіряних та хутряних виробів.

Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

У ці ж дні на відкритому майданчику перед Палацом Спорту працює виставка «Зелений ярмарок».

Перелічити асортимент представлених на виставці-ярмарку товарів складно. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут щось особливе - для себе. Приходьте і переконайтеся в цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70

www.profexpo.kiev.ua