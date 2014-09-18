В ART MALL відбудеться світова прем'єра мультимедійної виставки "Авангард"
17:31, 18 вересня 2014Разное
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У п'ятницю, 19 вересня в ART MALL відбудеться світова прем'єра мультимедійної виставки "Авангард".
Можливо, у Вас не було можливості побачити оригінали картин Хуана Гріса, Едварда Мунка, Кірхнера і Шіле, може бути, Ви ніколи не бували в галереях Італії і Франції...
Тепер у Вас є шанс побачити роботи, які, без перебільшення, змінили світ. Побачити так, як ніхто не бачив до цього!
Мультимедійний екран довжиною 200 метрів, 52 проектора - і захоплюючу пригоду!
Прем'єра відбудеться в A-Gallery, ТРЦ ART MALL.
Київ, вул. Заболотного, 37.
Виставку можна відвідати з 10:00 до 22:00.
Деталі на www.art-mall.com.ua
Тел. 067 537 68 57
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