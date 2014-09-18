У п'ятницю, 19 вересня в ART MALL відбудеться світова прем'єра мультимедійної виставки "Авангард".

Можливо, у Вас не було можливості побачити оригінали картин Хуана Гріса, Едварда Мунка, Кірхнера і Шіле, може бути, Ви ніколи не бували в галереях Італії і Франції...

Тепер у Вас є шанс побачити роботи, які, без перебільшення, змінили світ. Побачити так, як ніхто не бачив до цього!

Мультимедійний екран довжиною 200 метрів, 52 проектора - і захоплюючу пригоду!

Прем'єра відбудеться в A-Gallery, ТРЦ ART MALL.

Київ, вул. Заболотного, 37.

Виставку можна відвідати з 10:00 до 22:00.

Деталі на www.art-mall.com.ua

Тел. 067 537 68 57