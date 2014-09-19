22 вересня відбудеться показ і демонстраційний обстріл броньованої техніки
22 вересня 2014 за участю офіцерів батальйону «Київська Русь» відбудеться демонстраційний обстріл броньованої техніки виробництва НВО «Практика».
Зокрема, обстрілювати будуть багатофункціональний броньований автомобіль «Козак», зразки бронепластин, скла і сталі. Представники ЗМІ також зможуть взяти участь в обстрілі і першими особисто перевірити якість української бронетехніки в 21-му столітті.
Організатор заходу: НВО «Практика» - займається виробництвом автомобілів спеціального призначення: інкасаторських автомобілів, броньованих військових автомобілів, автомобілів швидкої допомоги, а також виробів захисного призначення: блок-постів, банківських сховищ, сейфів і пр. Сьогодні вже 16 машин «Практики» захищають життя українських бійців. Серед них тільки дві підприємство переобладнало за часткову оплату, а всі інші - повністю за свій рахунок.
Учасники: Глава ради директорів НВО «Практика» Олег Висоцький, офіцери батальйону «Київська Русь», командири військових частин.
Місце: Обстріл техніки відбудеться на полігоні під Києвом у понеділок, 22 вересня, з 11:00 до 13:00. Виїзд зі станції метро «Мінська» в 10:00.
Акредитація обов'язкова: тел.(096) 594-99-46 Тетяна.
Журналісти з власним транспортом, також від'їжджають від метро «Мінська» разом з трансферним автобусом. Орієнтир - парковка біля ТЦ «Дримтаун» (перший).