Національний фінал конкурсу Scania «Молодий водій вантажівки» вперше в Україні

27 вересня 2014 на території центру «Сканія Україна» відбудеться фінал конкурсу «Молодий водій вантажівки». Переможець представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Швеції та боротися за головний трофей- нову вантажівку Scania Streamline.

Конкурс Scania «Молодий водій вантажівки» проходить з 2003 року. Очікується, що в цьому році в ньому візьмуть участь більше 80 000 водіїв вантажівок з 40 країн світу, в тому числі з України.

Конкурс був ініційований компанією Scania як відгук на директиву Європейської Комісії 2003 року про національні навчанні водіїв, мета якої привернути увагу суспільства до таких питань як підвищення ефективності вантажного транспорту, безпека на дорогах, економічне водіння і поліпшення навичок водіння. Конкурс проходить за підтримки Європейської Комісії та Міжнародної Спілки Дорожнього транспорту (IRU).

В Україні змагання проходять вперше і складаються з декількох етапів - реєстрація і теоретичний тест, регіональні турніри, національний фінал. На першому етапі було залучено понад 500 водіїв вантажівок, вік яких не перевищує 35 років. Під час 4 регіональних турнірів визначаться 8 фіналістів, які зійдуться у фінальному поєдинку 27 вересня 2014.

Завдання в національному фіналі:

- Економічне і безпечне водіння на дорогах загального користування;

- Надання першої медичної допомоги на дорозі;

- Вправа на маневрування «Супер Z»

- Вправа на прицільне водіння «Збити Короля».

В рамках турніру в офісі «Сканія Україна» о 12.00 пройде прес-конференція для журналістів:

Адреса: вул.Київська 37, с.Калинівка, Макарівський р-н, 50-км траси Київ-Чоп

Трансфер: від метро Житомирська в 11.00

Спікери: Войцех Ровіньські, генеральний директор «Сканія Україна», Андрій Даллакян, комерційний директор «Сканія Україна».

Програма всього заходу:

12:00 Прес-конференція

13:00 Відкриття центру з продажу автомобілів Scania з пробігом

14:00-16:00 Національний фінал конкурсу водіїв

14:00-16:00 Розважальна програма: майстер-класи, тест-драйви, виставка, екскурсії по сервісній станції, конкурси для дітей, подарунки.

16: 00-16: 30 Церемонія нагородження, шоу-програма.

З усіх додаткових питань прохання звертатися до Лесі Горошко, PR-менеджеру компанії «Сканія Україна».

Телефон: 067-464-91-09, e-mail: Lesya.goroshko@scania-ua.com