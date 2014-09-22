У Києві пройде Міжнародний фестиваль єврейської музики і танцю «Слухай, Ізраїль!»

У Києві 26-28 вересня пройде Міжнародний фестиваль єврейської музики і танцю «Слухай, Ізраїль!». Фольклорні мелодії у виконанні клезмерів, нігуни, вічна класика і сучасна пісня, танцювальні постановки - все це можна буде почути і побачити на сцені палацу «Україна» протягом трьох днів. У програмі фестивалю: Кlezmeranians, Моріс Скляр, Бат Ріфка Уїттен, Наталія Шпігельман, Оксана Павлова, танцювальні групи Simcha, Lechaim, Leaviot та інші танцюристи і музиканти ... Особливим посланням надії з гостями поділиться спеціальний гість фестивалю - Джонатан Берніс.

У фестивалю особлива мета - дати можливість кожному в дні випробувань для нашого народу знову відчути радість життя. Тим більше, що дні фестивалю співпадають з єврейським новим роком - Рош ха-Шана, який в єврейській культурі вважається святом надії і радості.

«Зараз і Україна, і Ізраїль відстоюють свою цілісність і ведуть нелегку боротьбу. Люди на берегах Дніпра та Йордану відчувають одні й ті ж почуття - біль втрат, рішучість захищати свою країну і бажання якнайшвидшого миру на своїй землі. Наповнити життя один одного розумінням, любов'ю, взаємодопомогою - саме це зараз так потрібно всім нам. Адже фестиваль, по суті, - це музика, яка дає надію! », - Кажуть організатори фестивалю.

«Для нас важливо виступити саме в цей час, щоб подарувати глядачам частинку світла і надії, якими наповнена культура єврейського народу», - поділилися музиканти-гості з інших країн.

Щоб кожен зміг почути музику надії, вхід на фестиваль зробили вільним на всі 4 концерти.

* Фестиваль «Слухай, Ізраїль!» Вже 21 рік мандрує світом. Перший міжнародний фестиваль єврейської музики і танцю пройшов в 1993 році в Санкт-Петербурзі. Творець фестивалю, Джонатан Берніс, спочатку припускав, що його дітище буде кочувати по країнах і континентах, як і євреї впродовж своєї історії. «Слухай, Ізраїль!» В різні роки фестиваль проходив в Білорусі, Україні, Молдові, Латвії, Росії, Угорщині, Аргентині, Уругваї, Мексиці, Індії, Ефіопії. У нашій країні фестиваль приймали Київ, Одеса, Запоріжжя, Житомир, Вінниця, Донецьк, Бердянськ, Львів. Востаннє в Києві фестиваль проходив 20 років тому – у 1994 році.

Місце і дата проведення Фестивалю: Київ, палац мистецтв «Україна», 26, 27, 28 вересня 2014

25 вересня о 14:00 напередодні офіційного відкриття Фестивалю, відбудеться спеціальний прес-ланч для ЗМІ.

Всі присутні журналісти матимуть можливість особисто поспілкуватися з Джонатаном Бернісом та артистами, які презентують програму Фестивалю та розкажуть про те, чому його проводять в цей важкий для України час.

Також в програмі прес-ланчу особливі єврейські частування, традиції свята Рош ха-Шана і яскраві єврейські танці.

Місце проведення прес-ланчу: 1-й поверх готелю Alfavito, вул. Предславинська 35Д, біля палацу мистецтв «Україна».

Акредитація на прес - ланч обов'язкова : тел . +38 (093) 504 36 11

Контакти Фестивалю:

www.jvfest.in.ua

jvfest@gmail.com

Колл-центр Фестивалю: тел. +38 (044) 300 01 35

Прес-центр Фестивалю: тел. +38 (093) 504 36 11