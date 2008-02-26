Українці все частіше купують іномарки

Автомобілі країн СНД не в моді

Торік продавці автомобілів по всій Україні працювали майже синхронно, дослідив журнал “Авто-центр”. Торговельно-сервісна мережа значно розширилась і частка продажів іномарок в усіх регіонах перевищила об’єми реалізації легковиків виробництва країн СНД. Торік в усіх регіонах країни збільшення продажів автомобілів становило від 30 до 75% порівняно з 2006 роком. Найбільшу кількість продажів традиційно забезпечили мегаполіси. Лише кияни придбали торік понад 100 тис. машин. Торік мешканці Києва, Донецька та Дніпропетровська придбали 300 тис. легкових автомобілів. ICTV

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