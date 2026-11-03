Чиновникам підняли зарплати: кому платять найбільше

Мінсоцполітики та апарат Верховної Ради входять в п’ятірку лідерів за грошовим забезпеченням.

Середній рівень нарахованої заробітної плати у вересні для чиновників в Україні за рік зріс на 4,8 тиячі грнивень – до 63,88 тис. грн, інформує міністерство фінансів.

Сезонне збільшення залежить, зокрема, від періоду відпусток із виплатою грошової допомоги на оздоровлення, йдеться в повідомленні.

До п’ятірки держорганів центрального рівня за показниками середньої зарплати у вересні 2026 року входять:

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 105,8 тис. грн;

Національне агентство з питань запобігання корупції – 99,5 тис. грн;

Апарат Верховної Ради України – 96,8 тис. грн;

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України – 96,3 тис. грн;

Антимонопольний комітет України – 94,3 тис. грн.

Зазначається, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні та інші виплати, передбачені законодавством. Через це місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

В свою чергу, середня нарахована суддівська винагорода суддів вищих судових органів у вересні 2026 року становила:

Конституційний Суд – 586,9 тис. грн;

Верховний Суд – 332 тис. грн;

Вища кваліфікаційна комісія суддів – 296,3 тис. грн;

Вища рада правосуддя – 293,3 тис. грн;

Вищий антикорупційний суд – 290,3 тис. грн.

Зарплати чиновників в Україні – останні новини

У червні середня заробітна плата чиновників була вищою, ніж зараз, і становила 66,84 тис. гривень. П’ятірка лідерів була такою ж – за винятком мінсоцполітики, місце якого займала Рахункова палата.

Залежно від місяця, показники сильно коливаються. Так, у березні середня зарплата чиновників центральних органів влади складала 58,64 тисячі гривень.

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