Автомобіль з керівництвом відомої страхової компанії потрапив у ДТП

У ніч із 22 на 23 лютого на трасі Київ-Львів у Рівненській області сталася автомобільна аварія за участю керівних осіб страхової компанії «Універсальна».

Про це йдеться в повідомленні компанії.

За інформацією компанії, генеральний директор СК «Універсальна» Олександр ПАВЛЕНКО одержав черепно-мозкову травму й знаходиться в лікарні після операції. Його стан оцінюється як стабільно важкий. Фінансовий директор компанії Олена ВЕЛИКА, директор департаменту маркетингу Ольга КАМІНСЬКА і водій компанії Сергій ПІЛЬГУЄВ одержали травми середньої тяжкості.

На даний момент загрози для життя учасників аварії немає.

Також повідомляється, що 25 лютого відбулося засідання Ради компанії, на якому було ухвалено рішення призначити виконуючим обов`язки генерального директора Олексія СТОЛЯРОВА, який раніше обіймав посаду директора фінансового департаменту СК «Універсальна».

Крім того, в компанії повідомили, що на зборах акціонерів страховика, призначених на 24 березня, планується розглянути питання розширення Ради й введення в його склад Віталія АНТОНОВА, Андрія КОСТЮКА, Андрія ХУДО.

У повідомленні наголошується, що операційна діяльність компанії проводиться в звичному режимі.

Довідка УНІАН. Страхова компанія «Універсальна» працює на страховому ринку з травня 2002 року.

За інформацією СК «Універсальна», на середину серпня 60% акцій компанії належали Financial & Invesment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment (Ліхтенштейн), 13% - американському Інвестиційному банку, 10% - фонду Genesis, 5,7% - банку Austria Creditanstalt AG, 11,3% - іншим акціонерам.