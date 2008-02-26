У потягу ”Санкт-Петербург - Кишинів” піймали 20 нелегалів
21:39, 26 лютого 2008Разное
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Інформація прикордонників
Житомирські прикордонники затримали двадцять нелегалів з Середньої Азії та Закавказзя.
За даними прес-служби Північного регіонального управління державної прикордонної служби України, нелегалів затримано у пункті пропуску "Виступовичі" у потягу "Санкт-Петербург - Кишинів" на території Житомирщини. Серед затриманих - громадяни Узбекистану, Таджикистану, Вірменії та Киргизії.
Наразі вирішується питання їх подальшого перебування на території області.
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