У потягу ”Санкт-Петербург - Кишинів” піймали 20 нелегалів

Житомирські прикордонники затримали двадцять нелегалів з Середньої Азії та Закавказзя.

За даними прес-служби Північного регіонального управління державної прикордонної служби України, нелегалів затримано у пункті пропуску "Виступовичі" у потягу "Санкт-Петербург - Кишинів" на території Житомирщини. Серед затриманих - громадяни Узбекистану, Таджикистану, Вірменії та Киргизії.

Наразі вирішується питання їх подальшого перебування на території області.