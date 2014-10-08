ГО «Громадська Рада Крюківщини» закликає захистити озеро Крючок

ГО «Громадська Рада Крюківщини» закликає всіх, небайдужих, а також представників ЗМІ, долучитися до акції, 9 жовтня 2014 року, о 14:00 в районі озера Крючок. Збір всіх, хто готовий протистояти свавіллю, біля м. Теремки в сторону Одеси. О 13:30 автобус відправляється на Крюковщину до озера Крючок.

Селище Крюківщина розташоване у самому мальовничому куточку Києво-святошинського району і очевидно настільки вдале розташування не залишилося без уваги любителів дорогої нерухомості. У районі озера Крючок, «тітушки» побили представників громадської ради, які стали на шляху беззаконних дій з відбирання у людей майна.

Ми, активісти «Громадської Ради Крюківщини», готові вступити в протистояння і захистити людей від свавілля тих, для кого прості люди не більш ніж сміття, через яке можна переступити або послати своїх «прибиральників» знищити його. Ми готові битися на смерть, але не Партії Регіонів встановлювати свої порядки і перетворити набережну озера Крючок у нове Межигір'я.

Ми будемо битися до останньої краплі крові, але не віддамо і метра своєї землі!!!

Додаткова інформація за телефоном: +380939405725