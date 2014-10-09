Оголошується конкурс журналістських робіт, присвячених проблемі виховання дітей в інтернатах

Український журналістський фонд разом з Представництвом благодійної організації «Надія і житло для дітей» в рамках громадянської кампанії «Відкриваємо двері дітям» www.openingdoors.org.ua.оголошують про проведення конкурсу журналістських матеріалів, присвячених проблемі зростання дітей в інтернатах та необхідності реформування системи захисту дітей.

На сьогодні десятки тисяч дітей в Україні виховуються в інтернатах. Суспільство не замислюється над тим, якими руйнівними є наслідки такого виховання. Численні дослідження свідчать, що лише зростання в сім’ї є запорукою нормального розвитку дитини. Тому головним завданням суспільства і держави є підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та мотивація їх не відмовлятися від виховання своїх дітей.

Головною метою конкурсу журналістських матеріалів є привернення уваги суспільства до шкоди і неприйнятності зростання дітей в інтернатах та важливості проведення реформи системи захисту дітей, яка б забезпечила виховання всіх дітей в сім’ї або умовах максимально наближених до сімейних.

На конкурс приймаються матеріали різного спрямування, в тому числі журналістські розслідування, присвячені проблемам функціонування інтернатних закладів, умовам перебування в них дітей, безправності та беззахисності вихованців подібних закладів, жорстокого поводження з дітьми, захисту майнових прав неповнолітніх, адаптації та працевлаштування випускників інтернатів, перевагам виховання в родині, прикладам ефективного реформування системи тощо.

Рятуючи дітей від інтернатів та повертаючи їх в сімейне середовище, ми даруємо їм справжнє дитинство та шанс на щасливе майбутнє.

Участь у конкурсі можуть взяти засоби масової інформації та журналісти як друкованих видань, так і теле-, радіокомпаній, інтернет-видань.

Вимоги до матеріалів:

Для участі у конкурсі необхідно надіслати заявку (у довільній формі) із відомостями про ЗМІ – назва ЗМІ, юридична та фактична адреса, реквізити, контактні телефони, тираж (аудиторія).

Детальна інформація, що стане у нагоді при підготовці матеріалів. а також критерії оцінки робіт наведено у Програмі конкурсу, яку розміщено у Додатку

Матеріали, які будуть надіслані на конкурс, повинні відповідати зазначеній тематиці, а також підтверджуватися наявністю примірника газети, сюжету тощо.

Матеріали та заявку на конкурс просимо надсилати на електронну адресу: vita.glyadelova@gmail.com.

Умовами конкурсу передбачено визначено п’ятьох переможців за 1 місце, трьох переможців за 2 місце та трьох переможців за 3 місце. Нагорода за 1 місце – 10 тис. грн., за 2 місце – 7 тис. грн., за 3 місце – 3 тис. грн. Найактивніші редакції отримають спеціальні призи та подарунки.

Довідки за телефоном: (044) 483 77 83.

Конкурс проводиться в рамках громадянської кампанії «Відкриваємо двері дітям» www.openingdoors.org.ua, національний координатор Кампанії - Представництво благодійної організації «Надія і житло для дітей». Організацію конкурсу здійснено за підтримки Головного Національного партнера - Фонду Ріната Ахметова.