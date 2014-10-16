Дискусія на тему: «Обіцянки політиків щодо децентралізації: чи є відмінності та яких наслідків очікувати для нашого обласного центру та області?»

Фундація «Відкрите суспільство» разом із регіональними громадськими активістами в останній тиждень перед виборами з’ясує у місцевих політиків, що саме вони розуміють під терміном ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ.

Відбудеться дискусія із політиками на тему: «Обіцянки політиків щодо децентралізації: чи є відмінності та яких наслідків очікувати для нашого обласного центру та області?».

Учасники з’ясують чи є відмінності у обіцянках політиків щодо децентралізації та спробуємо змоделювати разом із політиками та громадськими активістами кожного регіону, як зміняться місцеві бюджети завдяки децентралізації. Експерти Фундації «Відкрите суспільство» оприлюднять власні оцінки виборчих програм партій в частині обіцянок децентралізації, що мають шанс пройти до парламенту. Планується презентувати деякі попередні оцінки впливу децентралізаційної реформи на місцеві бюджети.

Теми: Чи підтримують політики урядові законопроекти в сфері децентралізації та об’єднання громад? Що означати децентралізація для місцевих бюджетів? Чи покращиться якість та доступність публічних послуг ? Які вигоди отримають місцеві жителі, інвестори та підприємці? Чи достатніми є запропонований урядом відсоток коштів із податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, що будуть залишатися в місцевих бюджетах ? Чи можна суттєво збільшити надходження до місцевих бюджетів від плати за землю, оподаткування нерухомості та місцевих податків та зборів ? Чи достатньо буде зібраних після децентралізації фінансових ресурсів для належного виконання делегованих повноважень ? Чи готова громадськість до усвідомленої та активної участі в бюджетному процесі на місцевому рівні з огляду на нові можливості, що відкривають урядові зміни до Бюджетного кодексу ?

Обговорення відбудуться в наступних містах:

17 жовтня – Харків, (11:00-13:00) конференц-зал Фонду місцевої Демократії, пл.Павлівська, 10, 7-й поверх

20 жовтня – Дніпропетровськ, (11:00-13:00) конференц-зал готелю «Дніпропетрвськ, 11 поверх

21 жовтня – Запоріжжя (11:00-13:00) конференц-зал готелю «Інтурист», пр.Ленина, 135, 9 поверх

22 жовтня – Херсон (11:00-13:00) Конференц-зал «Конгрес», м.Херсон, вул. Радянська, 7

23 жовтня – Миколаїв (11:00-13:00) Прес-центр Коледжу преси та телебачення, 3 поверх вул. Даля, 11А

24 жовтня – Одеса (13:00-15:00) прес-центр «Паритет», пер. Семафорний, 4

Про час та місце проведення громадських дискусій можна дізнатися на сайті Фундації «Відкрите суспільство» www.osf.org.ua в розділі «Події» http://osf.org.ua/events а також зателефонувавши за номером: +380503824661або написавши запит на електронну пошту:osf55@ukr.net