Зірки Динамо Київ визначать кращі корпоративні футбольні команди

19 жовтня, на стадіоні імені Баннікова за підтримки Федерації футболу України відбудуться фінальні матчі футбольного чемпіонату серед корпоративних команд «НебеснаКриницяCUP 2014».

13:20 - гра за 1-е місце

14:00 - прес-бриф і церемонія нагородження

7 тижнів поспіль, 22 корпоративні команди українських та міжнародних компаній, об'єднаних загальними інтересами і цінностями боролися за звання футбольного чемпіона турніру «НебеснаКриницяCUP».

У неділю відбудуться фінальні ігри чемпіонату, де 3 кращі команди вийдуть на поле з зірковим складом футбольного клубу Динамо Київ. Переможці ігор і стануть володарями кубка кращої футбольної бізнес команди.

Турнір «НебеснаКриницяCUP» проходить з метою популяризації спорту та здорового способу життя, підтримка корпоративного духу і принципів партнерства у бізнесі. А в цьому році, всі спортсмени і любителі футболу можуть приєднатися до благодійного проекту «Розумна лікарня» і допомогти дитячій клініці «Охмадит».

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