10 грудня на екрани українських кінотеатрів виходить фільм Вацлава Марула «Пофарбоване пташеня». Екранізація скандального роману-шокера ввійшла в шорт-лист 92-ї кінопремії «Оскар», а нещодавно була номінована на премію Європейської кіноакадемії.

«Пофарбоване пташеня» знятий за однойменним скандальним бестселером польсько-американського письменника Єжи Косинського, перекладеним на більш ніж 30 мов. За сюжетом єврейська пара, намагаючись захистити свою дитину від геноциду, відправляє сина до родичів у сільську місцевість десь у Східній Європі. Хлопчик змушений вирушити у подорож диким і ворожим світом, який керується тільки місцевими правилами, забобонами і віруваннями.

«”Пофарбоване Пташеня” – це енциклопедичний фільм, з часом він посяде своє місце поруч із "Списком Шиндлера” Стівена Спілберга і "Життя прекрасне" Роберто Беніньї. Саме таке завдання ставила перед собою наша велика міжнародна команда, і саме це стало причиною участі зірок світового кінематографа першого ешелону. Переглянути цей фільм – це пережити весь жах, який проходять “інакші”, що стикаються з ненавистю оточуючих… і зрозуміти, що весь світ, по суті, складається з інакших – тобто дуже різних людей, яких об’єднують чи роз’єднують зовнішні фактори, такі як дурість, ідеологія, релігія, жага добробуту чи слави, або ж політичні амбіції маргіналів», – Ігор Савиченко, український співпродюсер стрічки.

Стрічка виграла 9-й пітчинг Держкіно України у грудні 2016 року. Розмір державної підтримки склав 9,5 млн грн. Окрім Чехії та Словаччини, зйомки відбулися також і в Україні, а поряд із світовими зірками Стелланом Скашгордом («Чорнобиль»), Гарві Кейтелем («Кримінальне чтиво»), Удо Кіром («Доґвіль») і Джуліаном Сендсом («Обід голяка») зіграли вітчизняні актори, зокрема Алла Соколова, Ніна Шуневич і Остап Дзядек. Українська компанія-виробник – «Директорія Кіно».

Світова прем'єра картини відбулась у межах основного конкурсу 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Фільм потрапив до шорт-листа кінопремії «Оскар» 2020 у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» як кандидат від Чехії. Стрічка отримала 10 нагород від Чеської кіноакадемії, а нещодавно була номінована й на премію Європейської кіноакадемії як «Найкращий європейський фільм». Фільм був представлений на 6 кінофестивалях класу «А» (в Торонто, Венеції, Токіо, Талліні, Каїрі та Гоа).

«Пофарбоване пташеня» виходить в український прокат 10 грудня за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

10 грудня о 19:00 в кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбудеться прем’єрний показ фільму. Представлять стрічку кінокритик Андрій Алфьоров і український співпродюсер Ігор Савиченко. Після показу на глядачів чекає онлайн-обговорення з режисером стрічки, модерує розмову кінокритик Андрій Алфьоров.

Медіапартнери: Platfor.ma, Фраза.юа, KinoFilms.ua, Moviegram, Kinowar.

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Автор: УНІАН