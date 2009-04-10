АМК змусив комунальників переглянути рахунки ЖКГ

Регіональні відділення Антимонопольного комітету (АМК) порушили ряд справ відносно місцевих комунальних підприємств Про це повідомляє офіційний сайт АМК. Так, Черкаське обласне відділення АМКУ порушило справу за ознаками зловживання КП Геронимівської сільради «Благоустрій» монопольним становищем. Як з’ясувало Відділення, КП надало сільраді на затвердження економічно необґрунтовані розрахунки тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Розслідування у справі триває.

Чернігівське обласне відділення АМКУ оштрафувало КП «Деснянське» Чернігівської міськради на 1,5 тис. грн.. за зловживання монопольним становищем. Встановлено, що КП стягувало з мешканців житлового будинку плату за послугу, що фактично не надавалася. А саме – з дератизації підвального приміщення, що належить магазину. Оскільки такі дії призвели до ущемлення інтересів споживачів, відділення застосувало санкції. КП визнало порушення та зобов’язалося сплатити штраф до державного бюджету.

Донецьке обласне відділення АМКУ припинило зловживання монопольним становищем з боку КП «Макіївтепломережа». Встановлено, що підприємство штучно завищувало обсяги наданого опалення. Як наслідок, зі споживачів стягували завищену плату. На виконання рекомендацій відділення, підприємство здійснило споживачам перерахунки на загальну суму 2,6 млн. грн., у тому числі населенню – 2,3 млн. грн.