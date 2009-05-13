Бензин улітку подорожчає у середньому на 10 копійок

У найближчі місяці експерти прогнозують зростання цін на нафтопродукти, що зумовлене подорожчанням нафти. У середньому усі марки бензину підскочать у ціні на 10 копійок.

«Передумови для цього є. У кінці квітня і на початку травня ціни на нафту на світових ринках поповзли вгору. Якщо останні місяці ціна трималася на рівні $40 за барель, то тепер піднялася майже до $60. Український ринок прив`язаний до закупівлі імпортної сировини, тому це скоро позначиться на цінах. Проте говорити про глобальне здорожчання передчасно. На українському ринку є запаси, тому підвищення буде плавним», — повідомив виконавчий директор консалтингової компанії UPECO Сергій КУЮН.

За матеріалами Газета “НОВАЯ”