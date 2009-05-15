До Днів Києва обіцяють святковий фейєрверк

У День Києва - 31 травня - на Майдані Незалежності планується святковий концерт „Як тебе не любити, Києве мій!” за участю популярних українські виконавців.

Згідно з програмою святкового концерту, яка є у розпорядженні агентства УНІАН, виступи артистів розпочнуться о 18.00 і триватимуть до 22.00.

Серед учасників концерту заявлені, зокрема, Маша ФОКІНА, Андрій КІШЕ, Ольга ПОЛЯКОВА, Аріна ДОМСКІ, Петро ЧОРНИЙ, дует „Барселона”, а також гурти «Milos», „Друга ріка”, „7 небо”, „Блонді” та інші.

Ведучими свята будуть Анжеліка РУДНИЦЬКА і Володимир КОВАЛЕНКО.

Після концерту пролунає вітання Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, після чого о 22.00 відбудеться святковий феєрверк.