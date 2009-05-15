Американці через кризу стають ще огрядніші

Рецесія, безробіття і падіння доходів усупереч традиційним уявленням роблять американців ще огряднішою нацією, показують результати ряду опитувань. Чверть з більше тисячі опитаних сайтом ForbesWoman респондентів заявили, що у зв`язку з економічною кризою їх потягнуло на калорійнішу їжу, що, зрозуміло, позначилося на вазі.

Депресію у зв`язку з відсутністю роботи багато громадян США теж «лікують» біля холодильника. Скорочена медсестра розповіла про те, що за 2 місяці погрубшала майже на 15 кг.

Стрес через можливість втратити роботу навіть працевлаштовані американці знімають частими перекусами і зайвою чашкою калорійних напоїв – це підтвердили 10% з понад 4000 опитаних.

Усупереч економічній рецесії, 43% респондентів повідомили, що під час кризи додали у вазі, причому 12% з них – більш ніж на 10 кг.

Дата проведення опитування і його похибка, а також повна кількість і вік опитаних не вказуються.

Як повідомлялося, до початку кризи на надмірну вагу страждали майже дві третини американців.

Губернатор штату Нью-Йорк Девід ПАТЕРСОН навіть запропонував запровадити податок на популярні у США солодкі напої у цілях боротьби з ожирінням, яке у США за останні роки набрало ознак епідемії.

Кожен четвертий мешканець штату Нью-Йорк у віці до 18 років страждає на ожиріння. У багатьох малозабезпечених районах цей показник складає один до трьох.

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