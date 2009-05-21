Coca-Cola боротиметься з ожирінням у китайських школярів

Китайський підрозділ найбільшого світового виробника безалкогольних напоїв — компанії Coka-Cola спільно з Міністерством охорони здоров`я КНР ініціював у Китаї кампанію, спрямовану на боротьбу з ожирінням китайських школярів, повідомляє Xinhua.

За даними агентства, кожна п`ята дитина в крупних містах Китаю зараз стикається з проблемою зайвої ваги. Так, результати диспансеризації школярів, проведеної в провінції Чжецзян, показали, що товстунами є, щонайменше, 13,1% учнів. При цьому з ожирінням частіше стикаються хлопчики — 17,7%, чим дівчатка — 8,3%.

В цілому в Китаї зайву вагу мають 200 млн. чоловік, ожирінням страждають понад 60 млн. громадян.