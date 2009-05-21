Львів святкує День офіціанта (кельнера)

Гільдія рестораторів міста Львова за підтримки міської ради оголосила 21 травня Днем Львівського кельнера, який відзначатиметься відтепер щороку, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради.

«Сьогодні часто сприймають професію офіціанта (кельнера) як непрестижну чи несерйозну. Але це не так. Офіціант - це не просто людина, що обслуговує нас у ресторані. Сучасний офіціант - це освічена людина, у якої, по-перше, повинна бути добре поставлена мова, по-друге, вміння добре розбиратися у гастрономії, у винах, етикеті. Крім цього, офіціант повинен знати ази психології, адже це та людина, що створює атмосферу за кожним столиком. Нарешті – це важка фізична праця», - зазначив у коментарі УНІАН президент Гільдії рестораторів Львова Марк ЗАРХІН.

Також він повідомив, що Гільдія рестораторів звернулася із закликом до львів‘ян та гостей міста, які сьогодні відвідуватимуть ресторани та кафе, подарувати своєму кельнеру або кельнерці квітку, подякувавши таким чином за їхню важку роботу, а власникам та директорам ресторанів Львова було запропоновано сьогодні особисто одягнути форми офіціантів та обслуговувати клієнтів своїх закладів.

Вчора у Львові нагородили грамотами та подяками департаменту економічної політики міської ради 27 кращих кельнерів та працівників готельно-ресторанного бізнесу міста.