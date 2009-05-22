Депутати виступають за маркування ГМО

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 4437 про внесення змін до Закону України "Про безпечність і якість харчових продуктів", яким передбачене законодавче закріплення норми про обов’язкове маркування щодо вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО).

«Верховна Рада мусить раз і назавжди закріпити норму щодо маркування товарів з ГМО законодавчо. В Україні вирощуються генетично модифіковані культури сої та картоплі. Продуктами з вмістом ГМО до 30% завалюють прилавки магазинів, не повідомляючи покупцям про “особливості” товару. Тим часом весь світ сперечається про те, наскільки безпечно вживати змінені генетиками організми!», - стверджує автор законопроекта, народний депутат Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (фракція БЮТ).

За словами народного депутата, на етикетці харчових продуктів обов’язково повинен бути напис: “з ГМО” чи “без ГМО”. Це робиться для того, щоб захистити права споживачів на повну інформацію про продукт харчування.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що не проти виробництва і споживання ГМО. «Науковий прогрес – це чудово, але ми разом зі всіма цивілізованими країнами світу маємо захистити право на вибір та право на інформацію. Люди мають право знати про вміст ГМО у товарі й самостійно вирішувати, хочуть вони споживати такий продукт, чи ні. Однак зараз виробники приховують інформацію від покупця. Навіть стосовно продуктів дитячого харчування, а це взагалі неприпустимо»,- каже він.

Він нагадав, що у Законі України “Про захист прав споживачів” йдеться про те, що споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Зокрема, інформація про продукцію повинна містити “позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів”. Однак норми законодавства виробники ГМО ігнорують. «У нас, на жаль, прийнято не виконувати закони, за порушення яких не встановлено чіткої і суворої відповідальності. Законопроект № 4437 може покласти цьому край. Продукти без обов’язкового маркування щодо вмісту ГМО стануть забороненими в Україні», - вважає автор проекту.