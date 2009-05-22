Британцям рекомендують перефарбувати будинки в білий колір

Уряд Великобританії рекомендував мешканцям країни перефарбувати свої будинки в білий колір – для підтримки боротьби з глобальним потеплінням.

Як пише газета The Daily Mail, від будинків, пофарбованих в білий колір, відбиватимуться сонячні промені, будівлі збережуть прохолоду всередині, а кількість тепла, виділена ними, буде знижена. Наприклад, з надміром тепла так борються в Греції. Крім того, влада країни радять замість килимів використовувати в будинках плитку або вкривати підлогу деревом, відмовитися від металевих жалюзі на користь світлих штор, зберігати прохолоду в кімнатах, коли на вулиці спека.

Відповідні рекомендації наведено у плані Уряду Великобританії Heatwave Plan for England, який передбачає протидію надлишковому виділенню тепла в атмосферу для запобігання глобальному потепленню. Як підрахували у британському уряді, перефарбовування будинку обійдеться кожному домовласнику в 3,75 тисячі фунтів. Проте, як підкреслює видання, британці сумніваються в необхідності подібних витратних заходів, вважаючи їх зайвими, тим паче літні дощі набагато поширеніше явище для Англії, ніж "теплові хвилі".

Нагадаємо, за підрахунками експертів, щоб запобігти критичному зростанню температур, людству необхідно до 2030 року щорічно витрачати більш ніж 100 мільярдів доларів.

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