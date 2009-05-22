Банкам заборонили забирати заставне житло

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону в цілому проголосували 237 народних депутатів з 429 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із законом, на період виходу економіки України зі стану фінансової кризи вводиться мораторій на набуття заставодержателем чи іпотекодержателем права стягнення на предмет застави чи іпотеки в разі, якщо предметом застави чи іпотеки є житлова нерухомість, у якій постійно проживають громадяни.

Закінчення виходу економіки України зі стану фінансової кризи визначається рішенням Верховної Ради України за поданням Кабінету міністрів України. Закон набуває чинності з дня опублікування.