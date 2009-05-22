Названо компанії з найвищою репутацією у світі
Лідирує виробник шоколаду
Reputation Institute назвав компанії з найвищою репутацією у світі
Лідером за рівнем довіри споживачів є найбільший виробник шоколадних виробів – італійська компанія Ferrero. Такі результати глобального дослідження корпоративної репутації Global Reputation Pulse 2009, яке щорічно проводиться консалтинговою компанією Reputation Institute. Також у п’ятірку компанії з найбільш високим рівнем репутації увійшли IKEA (Швеція), Johnson & Johson (США), Petrobas (Бразилія) та Sadia (Бразилія).
Як повідомили УНІАН у компанії, у 2009 році експерти вивчили репутацію 600 корпорацій у 32 країнах у відповідності з оригінальною методикою Rep Trak™.
25 компаній-лідерів за рівнем репутації у світі
№
Назва компанії
Країна
Бали
1
Ferrero
Італія
85,17
2
IKEA
Швеція
83,98
3
Johnson & Johson
США
83,58
4
Petrobas
Бразилія
82,37
5
Sadia
Бразилія
82,06
6
Nintendo
Японія
81,63
7
Christian Dior
Франція
81,37
8
Kraft Foods
США
81,09
9
Mercadona
Іспанія
80,99
10
Singapore Airlines
Сінгапур
80,97
11
Tata
Індія
80,89
12
UPS
США
80,84
13
General Mills
США
80,80
14
El Corte Inglés
Іспанія
80,80
15
Matsushita Electric Ind.
Японія
80,31
16
FedEx
США
80,30
17
Grupo Bimbo
Мексика
80,22
18
Honda Motor
Японія
79,86
19
Whirlpool
США
79,86
20
Votorantim
Бразилія
79,59
21
Walt Disney Co.
США
79,44
22
China Faw
Китай
79,35
23
США
78,80
24
China Merhchants Bank
Китай
78,72
25
Caterpillar
США
78,69
Два лідери за рівнем довіри споживачів у 2008 році - Toyota та Google – суттєво знизили свої позиції та у новому рейтингу займають 59 та 23 місця відповідно. Очолив групу компаній, репутація яких найбільше впала, американський страховий концерн AIG. Компанія переживає гострий дефіцит довіри у таких напрямках як робочі умови, лідерство та корпоративне громадянство. Відсутність комплексного підходу у реалізації репутаційних стратегій також похитнула позиції таких компаній як UBS (Швейцарія) та Fortis (Нідерланди).
Результати дослідження демонструють також ступінь довіри споживачів до окремих галузей. Першу позицію, як і раніше, займає ринок товарів широкого вжитку. Рівень його репутації оцінюється у 75,76 бали, що на 3,37 пункти перевищує показник виробників напоїв.
Експерти відзначили суттєве падіння галузі виробництва електронних товарів – її показник знизився на два пункти. Найбільшою несподіванкою стало незначне падіння довіри споживачів до фінансового сектору – за рік його показник знизився лише на півтора бали. На фоні глобальної кризи та низки корпоративних банкрутств галузь практично зберегла свій «статус-кво».