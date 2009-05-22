Названо компанії з найвищою репутацією у світі

Reputation Institute назвав компанії з найвищою репутацією у світі

Лідером за рівнем довіри споживачів є найбільший виробник шоколадних виробів – італійська компанія Ferrero. Такі результати глобального дослідження корпоративної репутації Global Reputation Pulse 2009, яке щорічно проводиться консалтинговою компанією Reputation Institute. Також у п’ятірку компанії з найбільш високим рівнем репутації увійшли IKEA (Швеція), Johnson & Johson (США), Petrobas (Бразилія) та Sadia (Бразилія).

Як повідомили УНІАН у компанії, у 2009 році експерти вивчили репутацію 600 корпорацій у 32 країнах у відповідності з оригінальною методикою Rep Trak™.

25 компаній-лідерів за рівнем репутації у світі

№ Назва компанії Країна Бали 1 Ferrero Італія 85,17 2 IKEA Швеція 83,98 3 Johnson & Johson США 83,58 4 Petrobas Бразилія 82,37 5 Sadia Бразилія 82,06 6 Nintendo Японія 81,63 7 Christian Dior Франція 81,37 8 Kraft Foods США 81,09 9 Mercadona Іспанія 80,99 10 Singapore Airlines Сінгапур 80,97 11 Tata Індія 80,89 12 UPS США 80,84 13 General Mills США 80,80 14 El Corte Inglés Іспанія 80,80 15 Matsushita Electric Ind. Японія 80,31 16 FedEx США 80,30 17 Grupo Bimbo Мексика 80,22 18 Honda Motor Японія 79,86 19 Whirlpool США 79,86 20 Votorantim Бразилія 79,59 21 Walt Disney Co. США 79,44 22 China Faw Китай 79,35 23 Google США 78,80 24 China Merhchants Bank Китай 78,72 25 Caterpillar США 78,69

Два лідери за рівнем довіри споживачів у 2008 році - Toyota та Google – суттєво знизили свої позиції та у новому рейтингу займають 59 та 23 місця відповідно. Очолив групу компаній, репутація яких найбільше впала, американський страховий концерн AIG. Компанія переживає гострий дефіцит довіри у таких напрямках як робочі умови, лідерство та корпоративне громадянство. Відсутність комплексного підходу у реалізації репутаційних стратегій також похитнула позиції таких компаній як UBS (Швейцарія) та Fortis (Нідерланди).

Результати дослідження демонструють також ступінь довіри споживачів до окремих галузей. Першу позицію, як і раніше, займає ринок товарів широкого вжитку. Рівень його репутації оцінюється у 75,76 бали, що на 3,37 пункти перевищує показник виробників напоїв.

Експерти відзначили суттєве падіння галузі виробництва електронних товарів – її показник знизився на два пункти. Найбільшою несподіванкою стало незначне падіння довіри споживачів до фінансового сектору – за рік його показник знизився лише на півтора бали. На фоні глобальної кризи та низки корпоративних банкрутств галузь практично зберегла свій «статус-кво».