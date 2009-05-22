Названо компанії з найвищою репутацією у світі

09:25, 22 травня 2009
Права споживачів
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Лідирує виробник шоколаду

Reputation Institute назвав компанії з найвищою репутацією у світі
Лідером за рівнем довіри споживачів є найбільший виробник шоколадних виробів – італійська компанія Ferrero. Такі результати глобального дослідження корпоративної репутації Global Reputation Pulse 2009, яке щорічно проводиться консалтинговою компанією Reputation Institute. Також у п’ятірку компанії з найбільш високим рівнем репутації увійшли IKEA (Швеція), Johnson & Johson (США), Petrobas (Бразилія) та Sadia (Бразилія).
Як повідомили УНІАН у компанії, у 2009 році експерти вивчили репутацію 600 корпорацій у 32 країнах у відповідності з оригінальною методикою Rep Trak™.

 25 компаній-лідерів за рівнем репутації у світі

Назва компанії

Країна

Бали

1

Ferrero

Італія

85,17

2

IKEA

Швеція

83,98

3

Johnson & Johson

США

83,58

4

Petrobas

Бразилія

82,37

5

Sadia

Бразилія

82,06

6

Nintendo

Японія

81,63

7

Christian Dior

Франція

81,37

8

Kraft Foods

США

81,09

9

Mercadona

Іспанія

80,99

10

Singapore Airlines

Сінгапур

80,97

11

Tata

Індія

80,89

12

UPS

США

80,84

13

General Mills

США

80,80

14

El Corte Inglés

Іспанія

80,80

15

Matsushita Electric Ind.

Японія

80,31

16

FedEx

США

80,30

17

Grupo Bimbo

Мексика

80,22

18

Honda Motor

Японія

79,86

19

Whirlpool

США

79,86

20

Votorantim

Бразилія

79,59

21

Walt Disney Co.

США

79,44

22

China Faw

Китай

79,35

23

Google

США

78,80

24

China Merhchants Bank

Китай

78,72

25

Caterpillar

США

78,69

Два лідери за рівнем довіри споживачів у 2008 році - Toyota та Google – суттєво знизили свої позиції та у новому рейтингу займають 59 та 23 місця відповідно. Очолив групу компаній, репутація яких найбільше впала, американський страховий концерн AIG. Компанія переживає гострий дефіцит довіри у таких напрямках як робочі умови, лідерство та корпоративне громадянство. Відсутність комплексного підходу у реалізації репутаційних стратегій також похитнула позиції таких компаній як UBS (Швейцарія) та Fortis (Нідерланди).
Результати дослідження демонструють також ступінь довіри споживачів до окремих галузей. Першу позицію, як і раніше, займає ринок товарів широкого вжитку. Рівень його репутації оцінюється у 75,76 бали, що на 3,37 пункти перевищує показник виробників напоїв.
Експерти відзначили суттєве падіння галузі виробництва електронних товарів – її показник знизився на два пункти. Найбільшою несподіванкою стало незначне падіння довіри споживачів до фінансового сектору – за рік його показник знизився лише на півтора бали. На фоні глобальної кризи та низки корпоративних банкрутств галузь практично зберегла свій «статус-кво». 

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