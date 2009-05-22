Поляки потерпають від низькоякісного інтернету

38-мільйонна Польща посіла передостаннє місце серед 30 розвинутих країн за рівнем якості та вартості доступу до інтернету, пише в четвер Gazeta Prawna, посилаючись на рапорт Організації економічної співпраці та розвитку (OECD).

За даними газети, середня швидкість інтернету в Польщі складає 4313 кб/сек при нормі OECD 17412 kкб/сек.

У Японії середня швидкість складає 92846 кб/сек, а в Південній Кореї 80800 кб/сек.

«Повільніший доступ крім нас мають тільки Мексика та Туреччина», - написала GP.

Видання відзначило, що не краща ситуація у Польщі із вартістю інтернету.

1 Mб/сек коштує в країні близько 32 дол., у той час як у Південній Кореї він коштує менше долара.

У країнах Євросоюзу, до якого Польща приєдналась у 2004 році, 1 Mб/сек коштує від 3 дол., у Франції - до 14,9 дол. в Іспанії.Дорожче за поляків за інтернет платять лише мексиканці.

Довідка УНІАН. У 2009 році Польща, за даними internetworldstats.com, займає 20 місце серед 174 країн світу за кількістю користувачів інтернету. Інтернетом в країні користуються 52% населення.

OECD, створена майже 50 років років тому для сприяння ровитку країн, у своєму рапорті відзначила, що дорогий та низькоякісний інтернет ускладнює розвиток Польщі.