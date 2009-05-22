Обмінний курс залежатиме від чиновників

Динаміка обмінного курсу протягом найближчих тижнів не стільки залежатиме від економічних чинників, скільки від політичної волі чиновників.

Таку думку аналітиків ING Банку висловили УНІАН.

Тим часом, як відзначають в банку, єдиної політики щодо обмінного курсу на перспективу наразі не видно. НБУ буде більше схильний захищати гривню у межах нинішнього курсу і скуповувати велику частину надмірної пропозиції валюти для поповнення своїх валютних резервів. У той же час, цілком імовірно, що НБУ допустить незначну ревальвацію гривні найближчим часом. Аналітики підкреслюють, що на користь вірогідності подальшого зміцнення гривні також свідчать останні заяви прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про те, що антикризові заходи державних органів головним чином вплинули на підвищення вартості гривні минулого тижня. Як відзначають у банку, ринок 20 травня був відносно збалансованим, при цьому курс пропозиції на момент закриття трохи знизився – на 0.3% за день до рівня закриття у понеділок (7.615 дол. США).