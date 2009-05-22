Третина вагонів Одеської залізниці буде з кондиціонерами

До початку літніх перевезень пасажирів Одеська залізниця планує підготувати 755 вагонів, з них 238 — з системами кондиціонування повітря. Про це повідомляє прес-служба Одеської залізниці.

Згідно з повідомленням, для повного укомплектовування схем пасажирських потягів планується задіяти 806 вагонів.

Зокрема, депо Одеса-головна до початку літніх перевезень вже підготувало 420 пасажирських вагонів. У цілому це депо підготує 459 вагонів.

За даними залізниці, це депо здійснює повний капітальний і деповський ремонт пасажирських вагонів. Вартість деповського ремонту одного пасажирського вагону у середньому складає 45 тис. грн., капітального — 95 тис. грн.