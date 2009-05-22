Шоколад, що лікує прищі

Новий шоколад з`явився на полицях австралійських магазинів. Як стверджують його виробники з компанії "Фрутелс", солодкі плитки здатні творити дива, а саме: позбавляти від прищів.

У чому ж секрет ласощів? Відповідь - у складі шоколаду, куди входять антиоксиданти і вітаміни, здатні допомогти у боротьбі за здорову шкіру. Навіть більше - "чарівні" солодощі не містять цукру, який провокує розвиток прищів, зате багаті на антиоксиданти, яких у цьому шоколаді навіть більше, ніж у чорниці. Отож, необхідно щодня споживати 2-5 шматочків колись заборонених солодощів, аби отримати бажаний результат. За словами представників компанії, 73% ласунів, які споживали усього по дві смужки шоколаду на день, відзначили покращення стану шкіри обличчя вже за два тижні.

За попередніми підрахунками, шанувальникам солодощів, охочим позбутися ненависних і прищів, які так псують настрій, доведеться викласти за смачні ліки до 40 австралійських доларів на місяць (порядка 30 дол. США).