Столична СЕС погодила 29 точок торгівлі бочковим квасом

На сьогодні в Києві підрозділи міської санітарно-епідеміологічної служби погодили лише 29 місць для організації торгівлі квасом у весняно-літній період 2009 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської СЕС.

У відомстві зазначають, що розлив квасу хлібного «Український» з ВАТ КЗБН «Росинка» у бочки-цистерни розпочато з 10 травня ц.р. Розпорядженнями районних держадміністрацій у поточному році були затверджені дислокації мережі дрібно-роздрібної торгівлі безалкогольними, прохолоджувальними напоями у весняно-літній період 2009 року, а саме: у Солом`янському - 70 точок; Шевченківському – 34; Дніпровському – 80; Подільському – 95; Голосіївському – 49. Із Оболонської, Деснянської, Святошинської, Печерської та Дарницької райадміністрацій такі розпорядження до санепідслужби не надходили.

Як інформує міська СЕС, разом з тим, станом на 26 травня районними санепідстанціями погоджено місця розташування торгових точок по реалізації квасу із бочок: у Дніпровському районі - 5 точок; Шевченківському- 11; Голосіївському – 8 та Оболонському - 5.

Повідомляєтья також, що фахівці СЕС провели рейдову перевірку торгових точок з реалізації напою невідомого походження під назвою "квас" на вулицях міста. Згідно з результатами дослідження якості 14 проб напоїв за бактеріологічним показникам, відхилення від норм було виявлено у 4-х пробах . За фізико-хімічним показникам із досліджених 5-ти проб відхилення від нормативної документації не виявлено. За встановлені порушення санітарного законодавства до адміністративної відповідальності було притягнуто 4 суб`єкта підприємницької діяльності. Їх оштрафували на 300 грн. Постановами головних державних санлікарів районів тимчасово заборонена експлуатація 8-ми бочок-цистерн: 2 - у Подільському районі; 6 - у Оболонському.

Про результати перевірки поінформували РУ ГУ МВС України в м. Києві.

Відповідно до даних Київської міської СЕС, при проведені рейду було виявлено, зокрема, несанкціоновану торгівлю квасом: у Дарницькому районі – на 23 точках; Печерському – 1; Святошинському – 11, а також стихійну торгівлю по реалізації квасу на 6-ти торгових точках в Оболонському районі.

Як інформують в санепідслужбі, для ліквідації місць торгівлі, в тому числі і несанкціонованої торгівлі квасом, у Голосіївському районі Києва діє пересувна бригада по перевірці стихійних місць торгівлі, в тому числі і квасом, із залученням фахівців райдер-жадміністрації , міліції, санепідслужби . Для зберігання бочок із квасом невідомого походження виділений штраф майданчик КП «Голосієвоблагоустрій».