БЮТ просить мера Мукачева знизити вартість харчування у дитсадках

БЮТ просить мера Мукачева знизити вартість харчування дітей у дитсадках, оскільки вона найвища в Закарпатті. Інформацію про це сьогодні оприлюднила прес-служба БЮТ у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, харчування однієї дитини в садочках Мукачева коштує батькам 4,5 гривні на день — це найвища плата за харчування в дитсадках з-поміж усіх міст Закарпатської області. Для порівняння, у м. Виноградові ціна – 2 грн./день, Хусті, Ужгороді і Перечині – 3 грн./день, у смт Міжгір’я – 2,5 грн./день.

З огляду на це, Мукачівська міська організація партії «ВО «Батьківщина» (БЮТ) звернулася з листом до мера Мукачева Золтана ЛЕНДЄЛА, у якому просить його розглянути можливість зниження тарифів бодай до середньообласного рівня.

Зазначимо, на сьогодні у м. Мукачеві нараховується понад 3000 дітей дошкільного віку.