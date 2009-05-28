«Хлібпром» розробляє нову стратегію

Керівництво ВАТ «Концерн Хлібпром», одного з лідерів по виробництву хлібобулочної продукції в Україні, звернулося до консалтингової компанії Apple Consulting з пропозицією спільно розробити програму посилення конкурентної стратегії.

„Концерн Хлібпром“ задовольняє потреби широкого кола споживачів у хлібобулочній продукції. Проте, на цьому ринку протягом останніх років спостерігається чітка тенденція до зниження темпів росту, а в окремих сегментах - навіть його скорочення. З огляду на нову кон’юнктуру, ми вирішили звернутися до незалежних консультантів - компанії Apple Consulting, що має позитивний досвід впровадження амбітних стратегій розвитку в Україні”, - розповів генеральний директор ВАТ „Концерн Хлібпром“ Роман ХРУЩ.

Консультанти Apple Consulting запропонували концерну створити стратегію, спрямовану виключно на один з найважливіших для ринку аспектів - забезпечення наявності повного асортименту завжди свіжого продукту на полицях роздробу. На думку фахівців, за допомогою пропонованої стратегії можна досягти багаторазового росту продажів навіть на нібито граничному й стабільному ринку споживання.

«Хліб, особливо не упакований - досить специфічний продукт, тому що має дуже короткий термін життя в очах кінцевого споживача – 6-8 годин. За допомогою пілотного проекту ми зможемо детально відробити й апробувати нову систему поповнення магазинів товаром. Змінивши консервативне ставлення роздробу до подачі замовлень ми зможемо досягти вищого рівня наявності й свіжості хліба в магазинах, а також збільшити асортимент на полицях, надавши роздробу ширший вибір дорогих хлібів і хлібобулочної продукції», - розповідає старший консультант, керівник проекту з боку Apple Consulting Олександр СОКОЛЕНКО.

За його словами, нова стратегія має на меті деякі зміни у виробництві. Крім того, будуть зроблені операційні зміни в логістичних процесах підприємства. «Всі магазини з 7:00 до 9:00 ранку хочуть отримувати свіжий хліб. Тобто, у цей досить короткий проміжок часу підприємство має відвантажити великий обсяг хліба чималій кількості магазинів. А відвантажувальних рамп на заводі обмаль. Ми плануємо вирішити це питання за рахунок прискорення "потоку на рампі", скорочення часу завантаження машин і зміни графіка доставки», - пояснив він.

Впровадження пілотного проекту дасть змогу в майбутньому, поширивши цю стратегію на всі підприємства концерну, сприяти значному росту продажів по всій компанії.

Довідка УНІАН. Apple Consulting® - консалтингова компанія, створена у листопаді 2000 року. Надає комплексні рішення у сфері стратегічного, фінансового та інвестиційного керування.

ВАТ «Концерн Хлібпром» - один з лідерів по виробництву хлібобулочної продукції в Україні, що об’єднує понад 10 переробних підприємств. Частка концерну на ринку хлібопродуктів країни становить 7,3%. Продукція концерну - це понад 500 найменувань хліба, здобних, кондитерських і макаронних виробів.