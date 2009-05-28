Тульчинський хлібокомбінат у 2008 р збільшив збитки на 455%

Тульчинський хлібокомбінат (Вінницька обл.) у 2008 році збільшив збитки на 455%, або на 2,527 млн. грн. порівняно з 2007 роком – до 3,082 млн. грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті підприємства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Так, у 2008 році чистий доход від реалізації продукції скоротився на 4,75%, або 0,282 млн. грн, проти 2007 року – до 5,661 млн. грн., валовий прибуток скоротився на 4,73%, або 0,337 млн. грн., – до 6,793 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року банк "Форум" відкрив Тульчинському хлібокомбінату кредитну лінію на 1 млрд. 620,984 тис. долл.

Довідка УНІАН. ВАТ "Тульчинський хлібокомбінат" (Вінницька обл.) створений 1944 року і займається виробництвом хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробів. Потужності комбінату становлять 33,6 тонн хлібобулочних, 2 тонни кондитерських виробів і 4 тонни макаронних виробів за добу.

2007 рік підприємство закінчило із збитками 0,555 млн. грн., збільшивши чистий доход на 10,59%, або 0,569 млн. грн., порівняно з 2006 роком – до 5,941 млн. грн.

75,218% акцій Тульчинського хлібокомбінату належить Олександру КРИЛОВУ.