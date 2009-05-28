Одеський коньячний завод збільшив продаж коньяків «Шустов»

Одеський коньячний завод, один з найбільших виробників коньяків, у квітні поточного року збільшив продаж коньяків торгової марки «Шустов» на 63% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 635,251 тис. літрів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно повідомленню, виробництво коньяку «Шустов» в квітні т.г. склало 815,562 тис. літрів, що в 2,3 разу більше аналогічного показника 2008 року.

Довідка УНІАН. Одеський коньячний завод (ОКЗ) був заснований в 1863 році.

Підприємство перетворене в ЗАТ в грудні 2002 року. ОКЗ належить торгова марка «Шустов». Завод є підприємством повного циклу виробництва коньяків за класичною французькою технологією. ОКЗ володіє значними площами власних елітних виноградників (близько 1 тис. га) і старим парком бочок (15 тис. шт.).

З 2007 року ЗАТ "Одеський коньячний завод" входить в найбільший в СНД холдинг, який об`єднує ЛВЗ "Хортіця", ДП "Кримський винний будинок", ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Україна) і ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Росія).