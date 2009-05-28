У Сімферополі планують встановити пам'ятник Висоцькому

У Сімферополі планується встановити пам`ятник Володимиру Висоцькому. Сьогодні в сквері недалеко від Суворовського узвозу на місці майбутнього пам`ятника заклали камінь.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської мерії, сквер, згідно з рішенням міської ради, тепер носить ім`я Володимира Висоцького.

Для збору коштів на виготовлення пам`ятника буде відкрито спеціальний добродійний рахунок. Пам`ятник планується встановити «в найближчий рік», повідомив міський голова Сімферополя Геннадій БАБЕНКО.

Також планується упорядкувати сквер – обладнати пішохідні доріжки, встановити лавки, урни, зробити зовнішнє освітлення. «Ми плануємо, що в цьому сквері поряд з пам`ятником збиратимуться барди та співатимуть пісні Висоцького. Тут навіть можна буде проводити міжнародні бардівські фестивалі», – сказав мер.

Тим часом, коаліція «Російський фронт Сергія Шувайникова» виступає проти встановлення пам`ятника Висоцькому у сквері, розташованому неподалік Суворовського узвозу, мотивуючи це тим, що на цьому місці активісти руху «планували спорудити пам`ятник засновникові міста Сімферополя – князеві Григорію Потьомкіну-Таврійському».

«Ми заявляємо, що активісти «Російського фронту» не мають принципових заперечень, щоб імена гідних земляків було відображено в камені та в пам`ятниках. Але за всієї пошани до Висоцького ми не згодні, що його прихильники з партії «Російський блок» і Російської громади Криму обрали належне місце. Добре відомо, що популярний бард бував у Сімферополі тільки проїздом – через залізничний вокзал і центральний аеропорт. Чому б тоді не встановити йому пам`ятник у сквері на бульварі Леніна біля вокзалу або перед входом у сімферопольський аеропорт?», – наголошується в заяві.

Нагадаємо, цього року на початку червня Сімферополь відзначить 225-річчя.