Пачка сигарет подорожчала в середньому на півтори гривні

Позитив і негатив від закону, за яким підвищили ставки акцизного збору на вітчизняні тютюнові вироби, вивчають "Факти".

У середньому акциз на тисячу цигарок без фільтра зріс до 15 гривень, з фільтром – до 60. А збір за кожне найменування цигарок підвищили до 50 гривень за тисячу сигарет без фільтру та 100 гривень - з фільтром.

Потужні тютюнові компанії, що контролюють 99% українського ринку, невиправдано завищили ціни, стверджують фахівці. То ж варто очікувати зворотного результату – замість збільшення надходжень до бюджету найближчими місяцями вітчизняний ринок заповнять контрабандні цигарки з Молдови та Росії.

ICTV