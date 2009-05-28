У Кіровограді обмежили зони тютюнопаління

Депутати Кіровоградської міськради прийняли рішення, згідно з яким в місті обмежено зони тютюнопаління.

Як передає кореспондент УНІАН, тепер в обласному центрі вільними від куріння вважаються території 25-метрової зони навколо будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі під’їзди, стадіони, зупинки громадського транспорту, сквери, парки, пляжі, ринки, площі, залізничні станції тощо.

Курити заборонено в салонах і на місцях водія маршруток, таксі, іншого громадського транспорту, залізничних вагонів, тепловозів (при переміщенні в межах території Кіровограда).

Власникам і керівникам установ, підприємств, організацій депутати вказали на необхідності відведення спеціально ізольованих місць для тютюнопаління, обладнаних витяжною вентиляцією, встановлення спеціальних відгороджень в залах для осіб, які палять.

Стежити за виконанням рішення міської ради і документувати порушення будуть працівники міліції та спецінспекції міста.

Під час обговорення проекту рішення депутати внесли єдину поправку – збільшили територію вільних від куріння зон з 10 до 25 метрів.