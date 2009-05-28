Аграрний фонд продаватиме цукор населенню

Аграрний фонд сподівається почати реалізацію цукру населенню на початку червня. Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив генеральний директор Аграрного фонду Володимир ІВАНИШИН.

Він зазначив, що регіони вже подали заявки, які на сьогодні перебувають на розгляді в Міністерстві аграрної політики України.

За словами В.ІВАНИШИНА, на сьогодні ще не визначено ціну, за якою відпускатиметься цукор, проте вона коливається в межах 3,5-3,715 грн. за кг

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України дозволив продавати населенню цукор з державного продовольчого резерву через підприємства торгівлі, перелік яких визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Торгова надбавка до ціни реалізації цукру з держпродрезерву не має перевищувати 15% оптово-відпускної ціни Аграрного фонду, незалежно від кількості посередників, які беруть участь в його реалізації населенню.