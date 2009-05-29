На Харківщині побільшало дитячих майданчиків

До Дня захисту дітей на Харківщині відкрили 6 дитячих майданчиків в Рогані та селищі Комуніст. Крім того, завершили реконструкцію парку і відновили ігровий комплекс «Фортеця» в Богодухові.

Проекти зі створення належних умов для виховання дошкільнят та школярів на Харківщині реалізував Фонд Східна Європа спільно з Роганською селищною радою, Богодухівською міською радою та Богодухівською громадською організацією ветеранів локальних війн «Єдність» за фінансової підтримки компанії «Філіп Морріс Україна».

Усі ці проекти — частина програми «Влада та громада: разом задля добробуту». Загалом в рамках цієї програми у розвиток Харківщини інвестовано вже понад 640 тис. грн.