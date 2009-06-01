У Харкові проходить ярмарок «Здрастуйте, літо!»

Виставка-ярмарок «Здрастуйте, літо!» проходить з 29 травня по 2 червня у Харкові у виставковому комплексі «Радмір Експохол», повідомляє сайт Еxpoua..

Ярмарок присвячений Дню захисту дітей і початку сезону відпусток.

Відвідувачі ярмарку зможуть ознайомитися і придбати товари для відпочинку, товари для дітей - одяг, взуття, а також подарунки, сувеніри, продукти харчування і квіти, саджанці.

Виставка організована ТОВ «Технополігон».

Ярмарок проводиться раз на рік.