У Харкові проходить ярмарок «Здрастуйте, літо!»
10:57, 01 червня 2009Права споживачів
0
Присвячена Дню захисту дітей
Виставка-ярмарок «Здрастуйте, літо!» проходить з 29 травня по 2 червня у Харкові у виставковому комплексі «Радмір Експохол», повідомляє сайт Еxpoua..
Ярмарок присвячений Дню захисту дітей і початку сезону відпусток.
Відвідувачі ярмарку зможуть ознайомитися і придбати товари для відпочинку, товари для дітей - одяг, взуття, а також подарунки, сувеніри, продукти харчування і квіти, саджанці.
Виставка організована ТОВ «Технополігон».
Ярмарок проводиться раз на рік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter