Ринок модного одягу почав оживати
Відновлюється попит на бренди Valentino
Нинішній рік буде нелегким для модного будинку Valentino, але компанія стверджує, що бачить сигнали, вказуючи на відновлення ситуації для найбільш престижних брендів роздрібного сектора, повідомляє Рейтер.
Фірми-виробники предметів розкошу побачили сліди пожвавлення на ринку у середині квітня, сказав головний керуючий директор Valentino Стефано Сассі італійській газеті Corriere della Sera у понеділок.
"У першому кварталі ми втратили в об`ємах продажів і прибутків, але з середини квітня ми бачимо зростання", - сказав він, визнавши, проте, що в цілому цей рік "буде складнішим", ніж 2008-й.
Обсяги продажу Valentino Fashion Group, що належить приватному інвестиційному фонду Permira, за 2008 рік зросли на три відсотки до 2,2 мільярдів євро (3,08 млрд. долл.), тоді як базовий прибуток знизився з 330,0 мільйонів євро до 320,4 мільйонів.
Дизайнерський будинок, що володіє такими лейблами, як Valentino і Hugo Boss, а також патентами на одяг, що випускається під маркою Marlboro, в розпал кризи планує зосередитися на зниженні витрат.
Сассі визнав, що криза найсильніше вдарила по брендах, що випускають предмети розкошу, але підкреслив, що Marlboro зараз вдається зберігати показники попереднього року і навіть Hugo Boss "упевнено стоїть на ногах".
"Але квітень і травень дають дуже обнадійливі сигнали також і для Valentino", - відзначив Сассі.