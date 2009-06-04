Вчені фальсифікують дані досліджень

Фальсифікація наукових даних і замовчування про комерційні конфлікти інтересів поширені значно більше, ніж прийнято вважати, показало нове дослідження, повідомляє k2kapital з посиланням на Times.

Кожен сьомий учений стверджує, що йому відомі випадки, коли колеги вигадували результати експериментів. Близько 46% заявляють, що були свідками того, як колеги вдавалися до "сумнівних методів", представляючи вибіркові дані або змінюючи висновки дослідження під тиском з боку джерел фінансування.

Проте, відповідаючи на запитання про їх власну поведінку, лише 2% учених зізналися, що їм траплялося фальсифікувати результати.

Автор дослідження, Денієл Фанеллі (Daniele Fanelli) з Університету Едінбургу, вважає, що випадки, подібні до скандалу з південнокорейським ученим Хваном Ву Суком (Hwang Woo-Suk), що фальсифікував дані експериментів із стволовими клітинами, трапляються частіше, ніж прийнято вважати. "Наявні свідоцтва дають підстави вважати, що гучні скандали це лише верхівка айсберга, і багато подібних випадків залишаються невідомими", - сказав він

У дослідженні брали участь учені, що представляють різні дисципліни. Фальсифікація результатів медичних і фармакологічних досліджень зустрічається набагато частіше, ніж в інших сферах. Це підсилює побоювання, що на дослідження такого роду впливають комерційні інтереси.