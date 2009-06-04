Продукти харчування перевірятимуть на залишки ветпрепаратів

Верховна Рада України ухвалила закон “Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2009-2014 роки``.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосувало 362 із 435 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом затверджується ця програма.

Законом передбачається забезпечити державні лабораторії ветеринарної медицини високочутливим обладнанням, витратними та референс-матеріалами тощо для проведення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, відповідно до директиви ЄС.

Основними завданнями Програми на першому етапі (2009-2010 роки) є створення матеріально-технічної бази для виконання планів державного моніторингу, здійснення заходів з підтвердження професійного рівня спеціалістів, залучених до виконання зазначених планів, а також активізація роботи з акредитації державних лабораторій ветеринарної медицини.

Основними завданнями другого етапу (2010-2011 роки) є розробка підтверджуваних методів контролю за залишками ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, їх науковий супровід.

Основним завданням третього етапу (2012-2014 роки) є остаточне формування системи проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі.