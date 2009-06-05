Держава запроваджує регулювання цін на продукти

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” цей закон проголосувало 314 із 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Документом передбачено, що об’єктами державного цінового регулювання є такі види сільськогосподарської продукції (товарів): пшениця тверда; пшениця м’яка; зерно суміші пшениці та жита (меслин); кукурудза; ячмінь; жито озиме; жито ярове; горох; гречка; просо; овес; соя; насіння соняшнику; насіння ріпаку; насіння льону; шишки хмелю; цукор-пісок (буряковий); борошно пшеничне; борошно житнє; м’ясо та субпродукти забійних тварин та птиці; молоко сухе; сухі адаптовані молочні суміші (замінники грудного молока); масло вершкове; вовна; олія соняшникова; овочі та фрукти.

Крім того, законом встановлено, що відповідно до ринкової кон’юнктури Кабінет міністрів України запроваджує державне цінове регулювання окремих об’єктів, визначених цим переліком. Перелік таких об’єктів визначається за результатами моніторингу аграрного ринку та підлягає офіційному оприлюдненню не пізніш як за 30 календарних днів до початку маркетингового періоду.

Якщо перелік об’єктів державного цінового регулювання не сформовано або офіційно не оприлюднено в зазначений строк, діє перелік об’єктів для попереднього маркетингового періоду.

Для об’єктів державного цінового регулювання (видів сільськогосподарської продукції та товарів) встановлюється гранична торговельна надбавка (націнка) на рівні не вище 20 відсотків оптово-відпускної ціни виробника (митної вартості) до кінцевого споживача.

Забороняється товаровиробникам (постачальникам) об’єктів державного цінового регулювання (видів сільськогосподарської продукції та товарів) та підприємствам оптової та роздрібної торгівлі, а також афільованим з ними іншим підприємствам укладати договори, що передбачають будь-які інші фінансові зобов’язання (взаємостосунки), крім взаємостосунків купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (товарів).

Встановлено, що підприємства оптової та роздрібної торгівлі проводять розрахунки з постачальниками об’єктів державного цінового регулювання (видів сільськогосподарської продукції та товарів) у строк не більше семи банківських днів з дня отримання виручки від реалізації цих об’єктів.

Уся сума торговельної надбавки (націнки), отримана з порушеннями норм цього закону, та штраф у двократному розмірі виручки стягуються органами державної податкової служби за рішенням відповідної державної інспекції з контролю за цінами до місцевого бюджету за місцем здійснення торговельної діяльності підприємства (організації) порушника. Узгодження суми стягнення проводиться в порядку, передбаченому законом України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”;

Також в законі в новій редакції викладено Розділ III. Державне регулювання ринку сільськогосподарського страхування та державне агентство з управління сільськогосподарськими ризиками”.

Законом передбачено, що об’єктами бюджетної дотації є велика рогата худоба; свині; вівці; коні; птиця свійська; кролі; молоко незбиране екстра, вищого, першого та другого гатунків (не піддане будь-якій обробці, переробці чи пакуванню для потреб подальшого продажу); вовна стрижена; кокони тутового шовкопряда; мед натуральний.

Об’єктами спеціальної бюджетної дотації є: худоба велика рогата молочна; худоба велика рогата м’ясна; молодняк великої рогатої худоби різного віку; коні; вівці; свині.

До об’єктів спеціальної бюджетної дотації належать також бджолина сім’я, визначена такою відповідно до закону України “Про бджільництво”, та продукція шовківництва”.

Розмір бюджетної дотації та порядок її надання встановлюються Кабміном.

Розподіл бюджетних коштів, спрямованих на дотацію для сільськогосподарських підприємств, здійснюється на рівні областей, міст Києва та Севастополя.