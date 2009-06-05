Max Factor припиняє продажі у США

Провідний виробник побутової хімії і косметики Procter & Gamble Co. згортає продажі її марки косметики Max Factor у США, оскільки попит на неї в цьому регіоні не достатньо високий, пише The Wall Street Journal.

Торгова марка Max Factor відома по всьому світу, щорічні продажі становлять близько $1,2 млрд. Max Factor все ще займає лідируюче положення на таких стратегічно важливих ринках, як Росія і Великобританія, повідомляє «Газета.Ru»