Відкривається авіарейс Ужгород–Будапешт

З 15 червня відкривається новий авіарейс сполученням Ужгород–Будапешт.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в управлінні інформації і зв`язків з громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, всередині червня в рамках реалізації спільного проекту авіакомпаній «КийАвіа-Закарпаття» і «Малєв», компанії «Джейбіл-Україна» і Закарпатської ОДА відбудеться презентація першого авіарейсу за маршрутом Ужгород–Будапешт.

За даними управління, переліт з Ужгорода до столиці Угорської Республіки – Будапешт триватиме 45 хвилин. Перевезення здійснюватимуться на нових комфортабельних літаках «Ембрайєр» пасажиромісткістю 30 осіб.

На початковому етапі реалізації проекту літак здійснюватиметься з Ужгорода два рейси на тиждень – у понеділок і п`ятницю.